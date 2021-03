Clariant investiert 45 Millionen Franken in neuen Hauptsitz in China

Der "One Clariant Campus" in Shanghai ist gleichzeitig der operative Hauptsitz für das Gebiet Greater China als auch das neue Forschungszentrum für China, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Investition in den Gebäudekomplex mit einer Nutzfläche von rund 24'000 Quadratmetern beläuft sich auf 45 Millionen Franken.

Clariant bezeichnet den Bezug des neuen Campus als "wichtigen Meilenstein" für die Strategie in China. Der Zusammenzug der verschiedenen Teams unter einem Dach soll ein starker Treiber für den Ausbau des Geschäfts in China und den umliegenden Ländern werden, wie es heisst.

cf/uh

Muttenz (awp)