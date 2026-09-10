Clariant erhält Auftrag für weltgrösste PDH-Anlage in China

Muttenz (awp) - Clariant hat einen Auftrag des chinesischen Petrochemieunternehmens Zhejiang Petroleum & Chemical für eine neue Propan-Dehydrierungsanlage (PDH) in der chinesischen Provinz Zhejiang erhalten. Clariant wird den Katalysator CATOFIN sowie ein wärmeerzeugendes Material für die Anlage liefern.

Die Anlage soll eine Produktionskapazität von 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr haben und damit die weltweit grösste lizenzierte PDH-Anlage sein, wie Clariant am Donnerstag in einem Communiqué schrieb. Das von Clariant gelieferte Katalysatorsystem werde zur Herstellung von Propylen aus Propan eingesetzt. Ein Auftragswert wird nicht genannt.

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