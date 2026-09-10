|
10.09.2026 14:18:36
Clariant erhält Auftrag für weltgrösste PDH-Anlage in China
Muttenz (awp) - Clariant hat einen Auftrag des chinesischen Petrochemieunternehmens Zhejiang Petroleum & Chemical für eine neue Propan-Dehydrierungsanlage (PDH) in der chinesischen Provinz Zhejiang erhalten. Clariant wird den Katalysator CATOFIN sowie ein wärmeerzeugendes Material für die Anlage liefern.
Die Anlage soll eine Produktionskapazität von 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr haben und damit die weltweit grösste lizenzierte PDH-Anlage sein, wie Clariant am Donnerstag in einem Communiqué schrieb. Das von Clariant gelieferte Katalysatorsystem werde zur Herstellung von Propylen aus Propan eingesetzt. Ein Auftragswert wird nicht genannt.
ra/rw
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Analysen zu Clariant AG (N)
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: SMI wenig bewegt -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt tendiert am Donnerstag seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich unterhalb der Nulllinie. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.