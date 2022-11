Clariant-Aktie unverändert: Übernahme des Attapulgit-Geschäft von BASF in USA abgeschlossen

Wie im Dezember 2021 angekündigt wurde das Attapulgit-Geschäft von BASF in den USA für 60 Millionen US-Dollar in bar übernommen, wie Clariant am Montagabend mitteilte.

Mit dem Zukauf sei - wie ebenfalls bereits angekündigt - die Marktposition im wachsenden Geschäft mit der Veredelung essbarer Öle und erneuerbarer Treibstoffe gestärkt worden. Ursprünglich war der Vollzug der Übernahme im Sommer 2022 erwartet worden.

Attapulgit ist ein Mineral, das auch unter dem Namen Palygorskit bekannt ist oder früher auch als Bergleder, Bergkork oder Bergholz bekannt war.

Die Clariant-Aktie verharrt an der SIX zeitweise unverändert bei 16,15 Franken.

ys/

Muttenz (awp)