Clariant-Aktie tiefrot: Clariant nimmt Abschreiber auf Bioethanol-Anlage in Rumänien vor

Der Chemiekonzern nimmt daher einen Abschreiber von 225 Millionen Franken vor.

Die Anlage im rumänischen Podari hatte im zweiten Quartal 2022 die Produktion aufgenommen. Sie erreiche jedoch noch nicht die angestrebten Ausbeuten und andere Betriebsparameter im industriellen Massstab, erklärte Clariant am Montag in einem Communiqué.

Mit dem Sunliquid-Verfahren von Clariant werden aus Reststoffen von Pflanzen - beispielsweise Weizen- oder Maisstroh - Zucker ausgelöst, die anschliessend zu einem Kraftstoff vergärt werden. Es handelt sich um Bioethanol der zweiten Generation.

Clariant betonte in der Mitteilung jedoch den "einzigartigen Wert" der Technologie. Das Unternehmen werde deren Kommerzialisierung fortsetzen. Mit einer kontinuierlichen Anpassung der Produktionsprozesse solle die neue Technologie kommerziell nutzbar gemacht werden.

Die Wertminderung wird sich natürlich im Jahresergebnis 2022 niederschlagen. Einen Einfluss auf die Liquidität habe sie aber nicht, betonte Clariant. Die Finanzziele für das Jahr 2025 würden bestätigt.

Clariant-Aktien wegen Abschreiber tiefer

Die Aktien des Spezialchemieunternehmens Clariant sind am Montag mit Abgaben in die Sitzung gestartet. Die Investoren haben wenig Freude an dem Abschreiber für die Bioethanol-Anlage in Rumänien, die noch nicht so rund läuft wie erwartet.

Zeitweise stehen Clariant-Aktien an der SIX 2,61 Prozent tiefer bei 14,57 Franken.

Mit dem nicht-liquiditätswirksamen Impairment von 225 Millionen Franken wird ein grosser Teil der Gesamtinvestition in Höhe von rund 240 Millionen abgeschrieben, merkt ZKB-Analyst Philipp Gamper an. Er gehe davon aus, dass die Anlage derzeit einen Kostenüberschuss von 15 Millionen Franken im Quartal verursacht, und auch 2023 die Gewinnschwelle noch nicht erreichen wird.

Der für Baader Helvea tätige Konstantin Wiechert spricht von einer Enttäuschung, habe sich doch das Management noch an der letzten Telefonkonferenz überzeugt gezeigt, dass weitere Lizenzvereinbarungen für die Bioethanoltechnologie unterzeichnet werden können. Heute bezieht erst der langjährige Grosskunden Shell Bioethanol aus der Anlage.

Damit zeichnet sich ab, dass Clariant im Schlussquartal 2022 rote Zahlen schreiben wird, wenn nicht sogar für das gesamte Jahr. Denn die am Morgen angekündigte Belastung ist nicht nämlich die einzige, die in diesem Jahr noch in den Büchern Eingang findet wird.

So führt der im Oktober angekündigte Verkauf des nordamerikanischen Land-Oil-Geschäfts zu einer Wertminderung von rund 245 Millionen Franken. Und für die Einführung eines neuen operativen Modells werden im Schlussquartal Restrukturierungskosten in noch ungenannter Höhe anfallen.

Im Geschäftsjahr 2021 hatte Clariant im fortgeführten Geschäft einen Reingewinn von 292 Millionen Franken geschrieben. Im ersten Halbjahr 2022 schwoll der Überschuss auf 386 Millionen an.

