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Prognose bestätigt 03.11.2026 10:15:00

Clariant-Aktie tiefer: Umsatzplus kann Gewinnrückgang nicht verhindern - Ziele stehen

Clariant-Aktie tiefer: Umsatzplus kann Gewinnrückgang nicht verhindern - Ziele stehen

Der Schweizer Chemiekonzern bekommt die schwierigen Marktbedingungen weiterhin zu spüren. Trotz einer uneinheitlichen Geschäftsentwicklung hält das Management an seinen bisherigen Zielen fest.

Dem Chemiekonzern Clariant macht der konjunkturelle Gegenwind weiter zu schaffen. Während der Umsatz im dritten Quartal 2026 zulegte, nahmen die Gewinnzahlen etwas ab. Die Muttenzer bekräftigen dennoch ihre Ambitionen für das laufende Jahr.

Höhere Verkaufspreise stützen den Umsatz

Von Juli bis September stieg der Umsatz um 6,9 Prozent auf 968,8 Millionen Franken, wie Clariant am Dienstag mitteilte. Geholfen haben nicht zuletzt positive Währungseinflüsse, welche die Verkäufe um 1,3 Prozent erhöhten.

Vor allem aber hob der Konzern die durchschnittlichen Verkaufspreise um 5,7 Prozent an. Die von Clariant abgesetzten Volumen schrumpften dagegen leicht um 0,1 Prozent.

Operativer Gewinn und Marge gehen zurück

Der operative Gewinn von Clariant hielt trotz Sparanstrengen nicht mit dem Umsatz Schritt. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) sank um 9,3 Prozent auf 144 Millionen Franken und die entsprechende Marge um 2,6 Prozentpunkte auf 14,9 Prozent.

Vor Sondereffekten, also etwa die Kosten für Restrukturierungen ausgeklammert, ging der EBITDA um 6,5 Prozent auf 151,5 Millionen Franken zurück, dies bei einer Marge von 15,6 Prozent.

Clariant macht für den Rückgang einen weniger günstigen Produktmix geltend sowie schwankende Rohstoffpreise, welche die Bewertung der Lagerbestände beeinflusst habe. Zudem habe Clariant im Vorjahr einen positiven Effekt bei den Konzernkosten verbucht.

Bisherige Prognosen bestätigt

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Clariant die bisherigen Prognosen. Demnach wird in lokalen Währungen ein ungefähr stabiler Umsatz erwartet sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 18 Prozent. Nach neun Monaten steht hier ein Wert von 17,1 Prozent zu Buche.

Die bisherigen Mittelfristziele wurden ebenfalls bekräftigt. Bis spätestens 2027 soll demnach ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 4 bis 6 Prozent erreicht werden. Die ausgewiesene EBITDA-Marge wird bis dahin bei 19 bis 21 Prozent erwartet.

So reagiert die Clariant-Aktie

Die Aktien von Clariant setzen ihren Abwärtstrend seit dem Hoch im August weiter fort. Mit den Zahlen zum dritten Quartal konnte der Chemiekonzern zwar beim Umsatz die Erwartungen übertreffen, der Ethylen-Rechtsstreit belastet indes laut Analysten trotz der ermutigenden Entwicklungen weiterhin die Perspektiven.

Die Aktien von Clariant stehen im Schweizer Handel zeitweise 1,53 Prozent im Minus bei 10,28 Franken.

Die schwachen Endmärkte führten für Clariant zu einem weiteren schwachen Quartal, urteilen die Experten von Vontobel. Die übertroffenen Erwartungen beim Umsatz seien zudem mit geringeren Margen einhergegangen, da der höhere Erlös preis- und nicht volumenbedingt war. Der zuletzt starke Kursanstieg vom Sommer werde durch "ermutigende" Entwicklungen im Ethylen-Rechtsstreit gestützt. Eine endgültige Entscheidung könnte allerdings "noch Jahre" dauern.

Für die Analysten von Bernstein zeigen sich bei Clariant zwar Fortschritte bei den Kosteneinsparungen, doch angesichts des anhaltenden Iran-Konflikts befürchten sie, dass die Prognosen "schwer" zu erreichen sein werden.

Wie es bei der ZKB heisst, kann die bestätigte Guidance darüber "hinwegtrösten", dass der Umsatz noch nicht in höhere Profitabilität umgesetzt werden konnte. Jedenfalls liege der faire Wert pro Aktie nach Berücksichtigung des Abschlags von 20 Prozent für Rechtsfälle weiterhin über dem aktuellen Aktienkurs.

Muttenz (awp)

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