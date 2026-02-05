Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Transaktion 05.02.2026 09:31:00

Clariant-Aktie sinkt: Verkauf der Stahl-Beteiligung bringt Millionenbetrag ein

Clariant-Aktie sinkt: Verkauf der Stahl-Beteiligung bringt Millionenbetrag ein

Der Chemiekonzern Clariant profitiert von dem am Mittwochvormittag angekündigten Verkauf des Spezialbeschichtungsunternehmens Stahl Group an Henkel.

Denn Clariant besitzt einen Anteil von 14,6 Prozent am Unternehmen.

Die Beteiligung sei mit rund 180 Millionen in den Büchern. Nach aktuellem Stand erwartet Clariant aus der Transaktion nun aber einen Bar-Mittelzufluss von etwa 230 Millionen Franken vor Steuern, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Laut den Angaben muss Clariant im Rahmen der bestehenden Aktionärsvereinbarung sich von den Papieren trennen.

Henkel einigte sich mit der in Luxemburg ansässigen Holdinggesellschaft von Stahl Group, Wendel SE, auf einen Kaufpreis von 2,1 Milliarden Euro, wie der deutsche Konzern mitteilte. Stahl bietet den Angaben zufolge Hochleistungs-Spezialbeschichtungen für flexible Materialien an, etwa Beschichtungen für Leder, Papierverpackungen und grafische Anwendungen. Das Unternehmen beschäftigt 1700 Angestellte und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen bereinigten Umsatz von rund 725 Millionen Euro.

An der SIX zeigt sich die Clariant-Aktie zeitweise 2,10 Prozent tiefer bei 8,08 CHF.

rw/jb

Muttenz (awp)

