Clariant-Aktie sinkt: Verkauf der Stahl-Beteiligung bringt Millionenbetrag ein

Denn Clariant besitzt einen Anteil von 14,6 Prozent am Unternehmen.

Die Beteiligung sei mit rund 180 Millionen in den Büchern. Nach aktuellem Stand erwartet Clariant aus der Transaktion nun aber einen Bar-Mittelzufluss von etwa 230 Millionen Franken vor Steuern, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Laut den Angaben muss Clariant im Rahmen der bestehenden Aktionärsvereinbarung sich von den Papieren trennen.

Henkel einigte sich mit der in Luxemburg ansässigen Holdinggesellschaft von Stahl Group, Wendel SE, auf einen Kaufpreis von 2,1 Milliarden Euro, wie der deutsche Konzern mitteilte. Stahl bietet den Angaben zufolge Hochleistungs-Spezialbeschichtungen für flexible Materialien an, etwa Beschichtungen für Leder, Papierverpackungen und grafische Anwendungen. Das Unternehmen beschäftigt 1700 Angestellte und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen bereinigten Umsatz von rund 725 Millionen Euro.

An der SIX zeigt sich die Clariant-Aktie zeitweise 2,10 Prozent tiefer bei 8,08 CHF.

rw/jb

Muttenz (awp)