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23.11.2026 07:36:00
Clariant-Aktie: Schweizer Chemiekonzern soll Ashland ins Visier genommen haben
Clariant könnte vor einer milliardenschweren Übernahme in den USA stehen. Gemeinsam mit einem Finanzinvestor soll der Schweizer Chemiekonzern Gespräche über den Kauf des Spezialchemieherstellers Ashland führen.
Gespräche über mögliche Übernahme
Demnach verhandle Clariant zusammen mit dem Private-Equity-Investor CD&R über den Kauf des Konzerns. Die Gespräche könnten in den nächsten Tagen abgeschlossen werden.
Ashland ist 3,3 Milliarden US-Dollar wert
Ashland hat den Sitz im US-Bundesstaat Delaware und verfügt laut den Angaben über einen Marktwert von 3,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen produziere eine Reihe von Zusatzstoffen und Spezialchemikalien, die in der Pharmaindustrie, im Baugewerbe und bei der Herstellung von Körperpflegeprodukten zum Einsatz kommen. Ashland habe zudem im Juli eine Einigung mit dem aktivistischen Investor Ancora Holdings Group erzielt und sich daraufhin zum Verkauf angeboten.
Weder Clariant noch Ashland wollten sich gegenüber Bloomberg zu den Gerüchten äussern.
Muttenz (awp)
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