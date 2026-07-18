|Wettbewerbsverstoss
|
18.07.2026 06:57:00
Clariant-Aktie: Neue Ethylen-Schadenersatzklage von Dow Europe
Clariant hat eine Schadenersatzklage von Dow Europe in Höhe von rund 1,1 Milliarden Euro im Zusammenhang mit einem Wettbewerbsverstoss bei Ethylen-Preisabsprachen erhalten.
Darin geht es um die im Juli 2020 von der Europäischen Kommission sanktionierten Verstösse gegen das Wettbewerbsrecht auf dem Ethylen-Einkaufsmarkt. Clariant, Orbia, Celanese und Westlake hätten sich beim Kauf von Ethylen abgesprochen, um den tiefstmöglichen Preis zu erzielen.
Der Spezialchemiekonzern lehnt die Vorwürfe "entschieden ab" und will sich vor Gericht verteidigen. Nach Angaben des Unternehmens belegen wirtschaftliche Analysen, dass das beanstandete Verhalten keine Auswirkungen auf den Markt gehabt habe.
Damit nimmt die Zahl der Klagen weiter zu. In der Vergangenheit waren schon Firmen wie Shell, BASF, TotalEnergies, Dow, OMV, MOL Group, Braskem oder LyondellBasell in gleicher Sache vor den Richter gezogen.
awp-robot/cg
Muttenz (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance
Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst in Rot -- Wall Street beendet Handel schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel leicht aufwärts, während der deutsche Leitindex abgab. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.