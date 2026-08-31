Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’373 -0.2%  SPI 20’223 -0.2%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’380 -0.7%  Euro 0.9374 0.0%  EStoxx50 6’467 -0.3%  Gold 4’443 -0.3%  Bitcoin 63’158 0.8%  Dollar 0.8080 -0.2%  Öl 90.2 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Energie-Aktien im Fokus: TotalEnergies-Chef sieht Zweiteilung des Ölmarkts
DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor 3 Jahren abgeworfen
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor 10 Jahren abgeworfen
DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BASF-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Re von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
ETF Sparplan

Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.08.2026 09:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Clariant gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 10,95 CHF zu.

Clariant
10.89 CHF 0.59%
Kaufen Verkaufen

Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 10,95 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'264 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Clariant-Aktie bei 10,95 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,80 CHF. Zuletzt wechselten 26'279 Clariant-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,04 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Clariant-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,433 CHF, nach 0,420 CHF im Jahr 2025. Am 17.02.2016 lud Clariant zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.53 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,698 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Clariant-Aktie

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 3 Jahren verloren

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Clariant von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 10 Jahren bedeutet

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Clariant AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Clariant AG (N)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:06 Marktüberblick: Autowerte gesucht
09:03 SMI zum Wochenauftakt tiefer erwartet
08:45 Logo WHS Arbeitsmarkt vor dem Showdown: Entscheidet diese Woche über die nächste Fed-Zinserhöhung?
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenschluss
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’002.05 19.33 SJYB2U
Short 15’292.87 13.97 S7BCRU
Short 15’855.37 8.99 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’373.10 31.08.2026 09:54:32
Long 13’823.83 19.98 SABE5U
Long 13’481.69 13.70 SGBWIU
Long 12’904.70 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Apple Debuts M6 And M5 Ultra Chips With Major AI Performance Gains
Chip-Giganten im Check: Darum setzt die Börse vor dem Herbst eher auf AMD als auf Intel
MÄRKTE USA/Börsen behauptet erwartet - Kursexplosion bei Moderna nach Studienerfolg

Top-Rankings

KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 35: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.