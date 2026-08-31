Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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31.08.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Clariant gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 10,95 CHF zu.
Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 10,95 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'264 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Clariant-Aktie bei 10,95 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,80 CHF. Zuletzt wechselten 26'279 Clariant-Aktien den Besitzer.
Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,04 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Clariant-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,433 CHF, nach 0,420 CHF im Jahr 2025. Am 17.02.2016 lud Clariant zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.53 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,698 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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