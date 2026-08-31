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31.08.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Clariant Aktie News: Clariant präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Clariant. Zuletzt ging es für das Clariant-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 10,86 CHF.

Clariant
10.86 CHF 0.31%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Clariant zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 10,86 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'124 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Clariant-Aktie bei 10,99 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 10,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 189'665 Clariant-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 11,04 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Clariant-Aktie 1,66 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Clariant-Aktie mit einem Verlust von 42,84 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,433 CHF, nach 0,420 CHF im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Clariant am 17.02.2016 vor. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,698 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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