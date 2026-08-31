Clariant Aktie News: Clariant schiebt sich am Montagmittag vor

Um 12:28 Uhr ging es für das Clariant-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 10,95 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'185 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Clariant-Aktie bei 10,99 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,80 CHF. Von der Clariant-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 126'423 Stück gehandelt.

Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,04 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 0,82 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie.

Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,433 CHF belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Clariant am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Clariant mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,698 CHF je Clariant-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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