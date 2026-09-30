Clariant Aktie News: Clariant präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 10,75 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'843 Punkten tendiert. Die Clariant-Aktie legte bis auf 10,75 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,72 CHF. Von der Clariant-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'697 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,04 CHF. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. 2,70 Prozent Plus fehlen der Clariant-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Clariant-Aktie mit einem Verlust von 42,26 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,434 CHF. Im Vorjahr erhielten Clariant-Aktionäre 0,420 CHF je Wertpapier. Am 17.02.2016 legte Clariant die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.53 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Clariant im Jahr 2026 0,705 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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