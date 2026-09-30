Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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30.09.2026 16:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag im Plus
Die Aktie von Clariant gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Clariant-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 10,73 CHF.
Die Clariant-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 10,73 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'688 Punkten notiert. In der Spitze legte die Clariant-Aktie bis auf 10,79 CHF zu. Bei 10,72 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Clariant-Aktien beläuft sich auf 92'312 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 2,81 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 6,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 72,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Clariant-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,434 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 CHF ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.53 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Clariant.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Clariant ein EPS in Höhe von 0,705 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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