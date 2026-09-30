Clariant Aktie News: Clariant zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 10,75 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'716 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Clariant-Aktie bis auf 10,77 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,72 CHF. Bisher wurden heute 48'259 Clariant-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 11,04 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Clariant-Aktie mit einem Kursplus von 2,70 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,21 CHF am 23.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Clariant-Aktie 42,26 Prozent sinken.

Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,434 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Clariant am 17.02.2016. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Mit einem Umsatz von 1.53 Mrd. CHF, gegenüber 1.53 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Clariant Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Clariant-Aktie in Höhe von 0,705 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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