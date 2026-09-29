Clariant Aktie News: Clariant büsst am Dienstagvormittag ein

Die Clariant-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 10,76 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'761 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Clariant-Aktie bis auf 10,76 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'827 Clariant-Aktien umgesetzt.

Bei 11,04 CHF markierte der Titel am 14.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Clariant-Aktie derzeit noch 2,60 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,31 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,434 CHF, nach 0,420 CHF im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Clariant am 17.02.2016 vor. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Clariant dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Clariant dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,705 CHF je Aktie in den Clariant-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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