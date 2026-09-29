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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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29.09.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag mit Abschlägen

Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Clariant. Das Papier von Clariant gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 10,71 CHF abwärts.

Clariant
10.64 CHF -1.15%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 10,71 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'775 Punkten liegt. Die Clariant-Aktie sank bis auf 10,68 CHF. Bei 10,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 97'764 Clariant-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 11,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 2,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Clariant-Aktie 42,04 Prozent sinken.

Nachdem Clariant seine Aktionäre 2025 mit 0,420 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,434 CHF je Aktie ausschütten. Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Clariant veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,705 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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