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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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29.09.2026 12:29:00

Clariant Aktie News: Clariant verliert am Mittag

Clariant Aktie News: Clariant verliert am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Clariant. Die Clariant-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 10,79 CHF ab.

Clariant
10.75 CHF -0.09%
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Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 10,79 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'857 Punkten steht. Die Clariant-Aktie sank bis auf 10,72 CHF. Mit einem Wert von 10,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Clariant-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45'724 Stück gehandelt.

Am 14.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,04 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Clariant-Aktie 2,32 Prozent zulegen. Bei 6,21 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,47 Prozent.

Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,434 CHF belaufen. Am 17.02.2016 hat Clariant in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Clariant-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Clariant ein EPS in Höhe von 0,705 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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