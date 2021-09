Clariant-Aktie aktuell: Clariant mit Verlusten

Die Clariant-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0.4 Prozent auf 17.73 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 15'032 Punkten steht. Die Clariant-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17.64 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 17.84 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Clariant-Aktien beläuft sich auf 333'220 Stück.

Passende Hebelprodukte auf Clariant AG (N) (Anzeige) Warrants

Mini Futures

In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0.933 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Clariant AG ist ein weltweit führender Hersteller von Fein- und Spezialitätenchemikalien. Zum Portfolio gehören Farben, Oberflächenstrukturen und Veredelungschemikalien. Seit seiner Gründung legt Clariant den Fokus auf kontinuierliche Expansion und beliefert mit seinen Produkten fast ausschliesslich weiterverarbeitende Industrien, darunter die Branchen Automobil, Bau, Elektronik, Kunststoff, Pflanzenschutz, Pharma und Waschmittel.

Die aktuellsten News zur Clariant-Aktie

Ebay lockt mehr Käufer an

FBI ermittelt im Fall von Hewlett-Packard

Redaktion finanzen.net