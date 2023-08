Clariant Aktie News: Clariant steigt am Dienstagmittag

Im SIX SX-Handel gewannen die Clariant-Papiere um 12:28 Uhr 1,1 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 14'583 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Clariant-Aktie bei 14,17 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,11 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Clariant-Aktien beläuft sich auf 83'866 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,01 CHF. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Clariant-Aktie. Bei 12,19 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Clariant gewährte am 05.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Clariant im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1'312,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1'096,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Clariant-Bilanz für Q3 2023 wird am 30.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,805 CHF je Clariant-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch