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28.10.2026 12:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Mittag mit Verlusten

Clariant Aktie News: Clariant am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Clariant. Die Clariant-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 10,23 CHF.

Clariant
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Um 12:28 Uhr rutschte die Clariant-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 10,23 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'484 Punkten notiert. Die Clariant-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,14 CHF nach. Mit einem Wert von 10,28 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 110'816 Clariant-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,04 CHF erreichte der Titel am 14.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 7,34 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,21 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Clariant-Aktie 64,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Clariant-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,420 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,432 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Clariant am 17.02.2016 vor. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 1.53 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clariant 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Clariant dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,682 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.90 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Clariant am 28.10.2026

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