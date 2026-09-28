Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Im SIX SX-Handel kam die Clariant-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 10,66 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'917 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Clariant-Aktie bis auf 10,71 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Clariant-Aktie bisher bei 10,66 CHF. Bei 10,69 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 10'511 Clariant-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,04 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 3,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Clariant-Aktie 41,77 Prozent sinken.

Für Clariant-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,434 CHF ausgeschüttet werden. Am 17.02.2016 legte Clariant die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Clariant hat ein EPS von 0,08 CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 CHF auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 1.53 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Clariant möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,705 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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