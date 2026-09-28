Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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28.09.2026 16:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag stärker
Die Aktie von Clariant gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Clariant-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Clariant-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 10,75 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'848 Punkten liegt. Die Clariant-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,76 CHF an. Bei 10,69 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 94'821 Clariant-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 11,04 CHF erreichte der Titel am 14.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Clariant-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,21 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 73,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Clariant-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,420 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,434 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Clariant am 17.02.2016 vor. Clariant hat ein EPS von 0,08 CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 CHF auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 1.53 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clariant 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Clariant wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,705 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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