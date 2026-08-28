Clariant Aktie News: Clariant schiebt sich am Vormittag vor

Die Clariant-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 10,65 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'326 Punkten steht. Bei 10,68 CHF markierte die Clariant-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,61 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 29'436 Clariant-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,04 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Clariant-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,71 Prozent.

Clariant-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,420 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,433 CHF aus. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Clariant die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,698 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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