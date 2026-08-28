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28.08.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Clariant Aktie News: Clariant präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Clariant zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 10,83 CHF.

Clariant
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 10,83 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'289 Punkten notiert. Die Clariant-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,88 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,61 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 174'519 Clariant-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,04 CHF. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 1,90 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 74,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Clariant-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,420 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,433 CHF aus. Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Clariant in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Clariant dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Clariant dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,698 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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