Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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28.08.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Freitagmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Clariant. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,7 Prozent auf 10,82 CHF zu.
Das Papier von Clariant konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,7 Prozent auf 10,82 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'301 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Clariant-Aktie bis auf 10,88 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,61 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 88'045 Clariant-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,04 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,03 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,21 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 42,63 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Clariant-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,420 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,433 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Clariant am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,698 CHF je Clariant-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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