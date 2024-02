Clariant Aktie News: Clariant am Mittag mit Verlusten

Die Clariant-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 11,12 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 14'900 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Clariant-Aktie bisher bei 11,09 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 11,19 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 154'427 Clariant-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,29 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 37,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2024 bei 10,77 CHF. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 3,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,432 CHF. Im Vorjahr hatte Clariant 0,420 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Clariant gewährte am 30.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1'200,00 CHF – das entspricht einem Minus von -4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1'262,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Clariant wird am 29.02.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,732 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch