Um 16:28 Uhr stieg die Clariant-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 10,21 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'897 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Clariant-Aktie bei 10,28 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,15 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102'866 Clariant-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2026 bei 11,16 CHF. Mit einem Zuwachs von 9,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,20 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Clariant-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,420 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,426 CHF belaufen. Clariant veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.53 Mrd. CHF gelegen.

Clariant dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 02.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Clariant-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,664 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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