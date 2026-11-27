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27.11.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Mittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Clariant. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 10,23 CHF zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 10,23 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'878 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Clariant-Aktie bei 10,28 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,15 CHF. Von der Clariant-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51'202 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2026 auf bis zu 11,16 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (6,21 CHF). Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 64,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Clariant-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,426 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Clariant 0,420 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Clariant am 17.02.2016 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.53 Mrd. CHF gegenüber 1.53 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Clariant-Gewinn in Höhe von 0,664 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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