Clariant Aktie News: Clariant am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Clariant-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 10,34 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'592 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Clariant-Aktie sogar auf 10,35 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,14 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 139'842 Clariant-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 6,21 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 66,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,432 CHF, nach 0,420 CHF im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Clariant am 17.02.2016. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Clariant.

Experten taxieren den Clariant-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,682 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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