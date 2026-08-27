Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag tiefer

Die Clariant-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 10,49 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'317 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Clariant-Aktie bei 10,42 CHF. Bei 10,53 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 23'495 Clariant-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,04 CHF erreichte der Titel am 14.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 5,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Clariant-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,433 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Clariant am 17.02.2016. Clariant hat ein EPS von 0,08 CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 CHF auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.53 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.53 Mrd. CHF eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Clariant-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,698 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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