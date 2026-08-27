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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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27.08.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag mit Verlusten

Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Clariant gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 10,48 CHF.

Clariant
10.51 CHF -0.20%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 10,48 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'208 Punkten steht. In der Spitze fiel die Clariant-Aktie bis auf 10,42 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,53 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 128'605 Clariant-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 11,04 CHF erreichte der Titel am 14.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,34 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 6,21 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Clariant-Aktie mit einem Verlust von 40,77 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Clariant-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,433 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Clariant 0,420 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Clariant-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Clariant im Jahr 2026 0,698 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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