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26.11.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Anleger greifen bei Clariant am Donnerstagvormittag zu
Die Aktie von Clariant gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Clariant-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 10,04 CHF nach oben.
Die Clariant-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 10,04 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'789 Punkten tendiert. Die Clariant-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,05 CHF an. Mit einem Wert von 10,05 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9'956 Clariant-Aktien umgesetzt.
Bei 11,16 CHF markierte der Titel am 11.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Clariant-Aktie 11,16 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,426 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.53 Mrd. CHF gegenüber 1.53 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 02.03.2028.
In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,664 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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