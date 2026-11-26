Das Papier von Clariant konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,1 Prozent auf 10,12 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'835 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Clariant-Aktie bei 10,16 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 10,05 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 98'485 Clariant-Aktien gehandelt.

Am 11.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,16 CHF. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 9,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF ab. Abschläge von 38,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,426 CHF. Im Vorjahr hatte Clariant 0,420 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Clariant hat ein EPS von 0,08 CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 CHF auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.53 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.53 Mrd. CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Clariant wird am 23.02.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Clariant im Jahr 2026 0,664 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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