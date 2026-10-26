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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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26.10.2026 09:29:00

Clariant Aktie News: Anleger schicken Clariant am Vormittag auf rotes Terrain

Clariant Aktie News: Anleger schicken Clariant am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Clariant gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 10,01 CHF.

Clariant
10.11 CHF 1.67%
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Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 10,01 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'427 Punkten realisiert. Die Clariant-Aktie sank bis auf 9,98 CHF. Bei 10,02 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 59'515 Clariant-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 11,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Clariant-Aktie 10,29 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,21 CHF am 23.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,99 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,432 CHF. Im Vorjahr erhielten Clariant-Aktionäre 0,420 CHF je Wertpapier. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Clariant in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Clariant-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Clariant ein EPS in Höhe von 0,683 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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