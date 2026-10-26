Clariant Aktie News: Clariant am Montagnachmittag gesucht

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 10,23 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'484 Punkten notiert. Die Clariant-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,27 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,02 CHF. Zuletzt wechselten 153'410 Clariant-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 11,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Clariant-Aktie 39,32 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Clariant-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,432 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Clariant am 17.02.2016. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.53 Mrd. CHF gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Clariant dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Clariant-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,683 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Clariant-Aktie

SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 3 Jahren verloren

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Clariant von vor einem Jahr eingefahren

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 10 Jahren angefallen