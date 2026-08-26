Clariant Aktie News: Clariant kommt am Mittwochvormittag kaum vom Fleck

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Clariant-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 10,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'469 Punkten notiert. In der Spitze legte die Clariant-Aktie bis auf 10,50 CHF zu. In der Spitze fiel die Clariant-Aktie bis auf 10,48 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,48 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 12'056 Clariant-Aktien.

Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,04 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 5,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Clariant-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,420 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,433 CHF belaufen. Am 17.02.2016 hat Clariant in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.53 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.53 Mrd. CHF eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Clariant wird am 03.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Clariant-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,698 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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