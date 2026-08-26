Clariant Aktie News: Clariant zeigt sich am Nachmittag freundlich

Das Papier von Clariant legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 10,62 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'488 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Clariant-Aktie bis auf 10,65 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,48 CHF. Zuletzt wechselten 132'858 Clariant-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 11,04 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 6,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 71,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,433 CHF aus. Am 17.02.2016 hat Clariant in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Clariant-Gewinn in Höhe von 0,698 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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