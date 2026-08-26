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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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26.08.2026 12:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Clariant Aktie News: Clariant am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Clariant. Die Clariant-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 10,50 CHF.

Clariant
10.53 CHF 0.32%
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Im SIX SX-Handel kam die Clariant-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 10,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'508 Punkten steht. In der Spitze legte die Clariant-Aktie bis auf 10,55 CHF zu. Der Kurs der Clariant-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,47 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,48 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 57'854 Clariant-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Clariant-Aktie derzeit noch 5,14 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 40,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Clariant-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,420 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,433 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Clariant am 17.02.2016 vor. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.53 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.53 Mrd. CHF eingefahren.

Die Clariant-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Clariant ein EPS in Höhe von 0,698 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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