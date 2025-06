Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Clariant zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 8,56 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 16'444 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Clariant-Aktie bei 8,58 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 8,50 CHF. Zuletzt wechselten 284'007 Clariant-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 14,36 CHF. 67,84 Prozent Plus fehlen der Clariant-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 6,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,429 CHF. Im Vorjahr erhielten Clariant-Aktionäre 0,420 CHF je Wertpapier. Am 17.02.2016 hat Clariant in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Clariant am 31.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Clariant-Aktie in Höhe von 0,770 CHF im Jahr 2025 aus.

