Clariant Aktie News: Clariant am Montagmittag schwächer

Die Clariant-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 12,41 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'690 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Clariant-Aktie bisher bei 12,35 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,43 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 206'970 Clariant-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2022 bei 18,01 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,13 Prozent. Bei einem Wert von 12,19 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Clariant-Aktie derzeit noch 1,77 Prozent Luft nach unten.

Clariant gewährte am 05.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1'312,00 CHF, während im Vorjahreszeitraum 1'096,00 CHF ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Clariant am 28.07.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,01 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch