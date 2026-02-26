Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.02.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagnachmittag mit Clariant ein

Clariant Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagnachmittag mit Clariant ein

Die Aktie von Clariant gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 5,5 Prozent auf 8,31 CHF zu.

Im SIX SX-Handel gewannen die Clariant-Papiere um 16:28 Uhr 5,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'156 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 8,46 CHF erreichte die Clariant-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 8,10 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 681'018 Clariant-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2025 bei 10,51 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 6,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,423 CHF. Im Vorjahr erhielten Clariant-Aktionäre 0,420 CHF je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Clariant am 17.02.2016 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.05.2026 dürfte Clariant Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Experten taxieren den Clariant-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,693 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

