Die Clariant-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 9,97 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'847 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Clariant-Aktie bei 10,01 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,99 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Clariant-Aktie belief sich zuletzt auf 14'143 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2026 auf bis zu 11,16 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,99 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 6,21 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Clariant-Aktie derzeit noch 37,71 Prozent Luft nach unten.

Clariant-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,420 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,426 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Clariant am 17.02.2016. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Clariant wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Clariant ein EPS in Höhe von 0,664 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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