Das Papier von Clariant konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 9,95 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'677 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Clariant-Aktie sogar auf 10,08 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,99 CHF. Bisher wurden heute 128'757 Clariant-Aktien gehandelt.

Am 11.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 CHF an. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 12,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,426 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Clariant am 17.02.2016. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.53 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.53 Mrd. CHF eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 02.03.2028 wird Clariant schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,664 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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