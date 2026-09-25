Clariant Aktie News: Clariant am Freitagvormittag behauptet

Kaum Ausschläge verzeichnete die Clariant-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 10,78 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'822 Punkten steht. Bei 10,78 CHF markierte die Clariant-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,73 CHF markierte die Clariant-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 10,77 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'411 Clariant-Aktien.

Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,04 CHF. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 2,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Clariant-Aktie 73,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Clariant seine Aktionäre 2025 mit 0,420 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,434 CHF je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Clariant am 17.02.2016. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Clariant mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Clariant wird am 03.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Clariant im Jahr 2026 0,705 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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