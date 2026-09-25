Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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25.09.2026 16:29:00
Clariant Aktie News: Anleger schicken Clariant am Freitagnachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Clariant. Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 10,67 CHF.
Die Clariant-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 10,67 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Clariant-Aktie bis auf 10,43 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 10,77 CHF. Zuletzt wechselten 218'979 Clariant-Aktien den Besitzer.
Bei 11,04 CHF markierte der Titel am 14.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Clariant-Aktie. Bei einem Wert von 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Kursverlust von 41,82 Prozent würde die Clariant-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,420 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,434 CHF je Clariant-Aktie. Clariant veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,705 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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