Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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25.09.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Mittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Clariant gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Clariant-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 10,49 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Clariant-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 10,49 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'803 Punkten steht. Bei 10,46 CHF markierte die Clariant-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,77 CHF. Von der Clariant-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 92'457 Stück gehandelt.
Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,04 CHF. 5,24 Prozent Plus fehlen der Clariant-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (6,21 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,83 Prozent.
Zuletzt erhielten Clariant-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,434 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Clariant am 17.02.2016. Clariant hat ein EPS von 0,08 CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 CHF auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,705 CHF je Clariant-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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