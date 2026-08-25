Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.08.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Clariant. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 10,52 CHF.
Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 10,52 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'325 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Clariant-Aktie bei 10,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,51 CHF. Von der Clariant-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'323 Stück gehandelt.
Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,04 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,94 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Clariant-Aktie mit einem Verlust von 40,99 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Clariant-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,420 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,433 CHF belaufen. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Clariant hat ein EPS von 0,08 CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 CHF auf dem gleichen Niveau gelegen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Clariant wird am 03.11.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.
Experten taxieren den Clariant-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,698 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Clariant-Aktie
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Clariant von vor einem Jahr eingebracht
SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 10 Jahren bedeutet
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 5 Jahren angefallen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Clariant AG (N)
|
09:29
|Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag billiger (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Clariant Aktie News: Clariant am Montagmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Clariant von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SIX-Handel SPI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SIX-Handel SPI liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Clariant AG (N)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.