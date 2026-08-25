Clariant Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Clariant

Die Clariant-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 10,39 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'387 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Clariant-Aktie bis auf 10,35 CHF. Bei 10,51 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Clariant-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142'933 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 5,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,433 CHF. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig standen 1.53 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clariant 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,698 CHF je Aktie in den Clariant-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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