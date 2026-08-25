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25.08.2026 12:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Dienstagmittag stabil

Clariant Aktie News: Clariant am Dienstagmittag stabil

Die Aktie von Clariant zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 10,56 CHF zeigte sich die Clariant-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Clariant
10.49 CHF -0.48%
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Kaum Ausschläge verzeichnete die Clariant-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 10,56 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'373 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Clariant-Aktie bei 10,59 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Clariant-Aktie bis auf 10,50 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,51 CHF. Bisher wurden heute 70'177 Clariant-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 4,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,433 CHF. Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Mit einem Umsatz von 1.53 Mrd. CHF, gegenüber 1.53 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Clariant wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Clariant möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,698 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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