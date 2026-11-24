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24.11.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Clariant tendiert am Dienstagvormittag tiefer
Die Aktie von Clariant gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Clariant-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 10,02 CHF nach.
Die Clariant-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 10,02 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'764 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Clariant-Aktie bei 9,97 CHF. Bei 10,15 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 69'143 Clariant-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2026 bei 11,16 CHF. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 10,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 61,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Clariant-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,426 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.53 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Clariant im Jahr 2026 0,661 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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